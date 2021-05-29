إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في نعلين بالضفة المحتلة

أصيب شاب فلسطيني، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة نعلين وسط الضفة المحتلة.

وأفاد شهد عيان، بإصابة شاب بالرصاص الحي في القدم خلال المواجهات المتواصلة مع الاحتلال في جبل العالم، مشيرًا إلى أن سيارات الاسعاف نقلت الجريح إلى المستشفى.

وذكر عيان، أن قوات الاحتلال قمعت المتظاهرين ضد سياسات الاحتلال العنصرية في البلدة، واستخدمت القوة النارية.

وحطمت مجموعة من المستوطنين في وقت سابق من فجر اليوم، مركبات للمواطنين ببلدة نعلين

وتشهد مدن وقرى الضفة المحتلة سلسلة من المواجهات العنيفة المتواصلة مع القوات "الاسرائيلية" رفضًا لانتهاكات الاحتلال ضد المواطنين العزل والمقدسات والارض.