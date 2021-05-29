أحدهما لليوم الـ 24 والأخر 15 يومًا.. اسيران يضربان عن الطعام لهذا السبب

يواصل الأسيرين الغضنفر أبو عطوان والأسير خالد مخامرة من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة اضرابهما عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقًا لمؤسسات تُعنى بشؤون الأسرى فإن الأسير أبو عطوان يضرب عن الطعام لليوم الـ 24 على التوالي بسبب استمرار قوات الاحتلال بتجديد اعتقاله الاداري دون أي تهمة أو محاكمة.

أما الأسير خالد مخامرة فهو يواصل اضرابه عن الطعام لليوم الـ 15 على التوالي بسبب رفضه استمرار ادارة مصلحة السجون الإسرائيلي لعزله الانفرادي.

ويعاني الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي معاناة شديدة جدًا وقاسية بسبب البطش والارهاب والاجرام الإسرائيلي بحقهم.