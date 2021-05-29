قوات الاحتلال تعتقل اسيرًا محررًا ووالد شهيد بنابلس والقدس

ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر السبت 29-5-2021 مواطنين في نابلس والقدس المحتلة، فيما اعتدى قطعان المستوطنين على المواطنين في مدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت منزل الأسير المحرر عبد الحمن اشتية في بلدة سالم شرق مدينة نابلس وعاثت في منزله خرابًا ودمارًا قبل اعتقاله ونقله إلى مركز تحقيق حوارة.

يُشار إلى ان الأسير اشتية، محرر كان اعتقل عدة مرات، وأعاق الاعتقال تخرجه من الجامعة في تخصص الهندسة المدنية لحوالي 13 سنة، وبلغ مجموع ما أمضاه أكثر من ثماني سنوات في سجون الاحتلال، وقد أنجب طفله الثاني خلال فترة الاعتقال، وعانى من الاعتقال السياسي لدى أجهزة أمن السلطة.

ويأتي اعتقال اشتية ومحاولة اعتقاله سابقا، ضمن حملة اعتقالات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، طالت قيادات وأنصار لحركة حماس ومرشحين عن قائمة "القدس موعدنا".

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب توفيق نجيب من حي الواد بالبلدة القديمة.

واقتحمت قوات الاحتلال حي عبيد بقرية العيسوية، واعتقلت المواطن المقدسي سمير عبيد، والد الشهيد محمد سمير عبيد، والشاب وسيم نايف عبيد، بعد تفتيش والتخريب في محتويات منزليهما في الحي.

وفي سياق متصل، اعتدى مستوطنون فجر اليوم، على منازل المواطنين في منطقة تل الرميدة وسط مدينة الخليل.

وألقى مجموعة من المستوطنون الحجارة وغاز الفلفل على منزل عائلة المواطن ريا أبو هزاع في تل الرميدة.