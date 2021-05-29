اكتشاف أخطر سلالة لـ كورونا في فيتنام تنتقل بواسطة الهواء

أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية صباح اليوم السبت 29-5-2021 عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا وهي مزيج من سلالة كوفيد-19 الهندية والبريطانية في أخطر سلالة لفيروس كورونا.

واوضحت الصحة الفيتنامية أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا تنتشر بين الانسان عن طريق الهواء وبشكل سريع جدًا.

ونقلت "رويترز"، عن وزير الصحة الفيتنامي نغوين ثانه لونغ، قوله إن "التسلسل الجيني لتحليلات العديد من المرضى كشف عن وجود نوعين شائعين من فيروس كورونا في وقت واحد".

وأضاف لونغ أنه "من الملاحظ أن السلالة الفيتنامية الهجينة من كوفيد-19 أكثر عدوى وتنتقل بسهولة عبر الهواء"، مشيرًا إلى أن فيتنام ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثا للعالم قريبا.

وأصيب نحو 3600 شخص بفيروس كورونا في 31 من بين 63 من مدن وأقاليم فيتنام منذ أواخر أبريل/نيسان، ما يمثل أكثر من نصف إجمالي الإصابات في البلاد.