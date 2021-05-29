"الجهاد الاسلامي" تنظم مهرجانًا حاشدًا في ساحة السرايا بغزة مساء اليوم

تنظم "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين" مساء اليوم السبت مهرجانًا جماهيريًا حاشدًا في ساحة السرايا وسط مدينة غزة احتفالا بما حققته "سرايا القدس" والمقاومة من انتصارٍ وصمودٍ اسطوري ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة "سيف القدس".

وتبدأ فعاليات المهرجان الجماهيري الحاشد الساعة الرابعة عصر اليوم السبت بعرض عسكري مهيب لأبطال "سرايا القدس" ستكشف خلاله بعض العتاد العسكري الذي استخدمته خلال معركة "سيف القدس".

ووفقًا لمنظمي المهرجان فإن محيط ساحة السرايا سيكون مغلقًا بشكل كامل على أن يُسمح بالعبور من الناحية الشمالية فقط، موضحين أن فقرات المهرجان ستبدأ فعليًا الساعة السادسة مساءً، وذلك على النحو التالي:

قرآن كريم

نشيد سنصلي في القدس

كلمة سرايا القدس

نشيد "رجال الله"

كلمة أهالي شهداء "سيف القدس"

نشيد "من التراث الفلسطيني"

كلمة الأمين العام لحركة الجهاد القائد زياد النخالة

تكريم أهالي الشهداء

وأوضح المنظمين تكريم أهالي الشهداء ستستلمه غرفة العمليات المشتركة فيما سيستلم تكريم شهداء الضفة المحتلة الأسرى المحررون المجاهدون "كفاح العارضة، طارق عز الدين، عطا فلنة".

وأشار المنظمون إلى أن الحركة جهزت ساحة السرايا بكل الوسائل اللوجستية من خلال منصة ضخمة تحمل صور الشهداء، ومنصة أخرى تعرض عليها شاشة عملاقة تبث من خلاله كلمة الامين العام القائد زياد النخالة.

ووجه منظمو مهرجان "سيف القدس" الشكر لعمليات الشرطة الفلسطينية ولبلدية غزة وللأجهزة الحكومية على تعاونهم من أجل إنجاح مهرجان "سيف القدس" مؤكدين أن التعاون المشترك من جميع الجهات يساهم في تعزيز وحماية المقاومة الفلسطينية.