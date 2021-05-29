طقس فلسطين : انخفاض الحرارة وارتفاع جديد الثلاثاء

قالت دائرة الارصاد الجوية اليوم السبت 29/5/2021 ان انخفاضا يطرأ على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء معتدلة ومائلة للبرودة صباحاً في الجبال، وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة بشكل عام.

وفي ساعات المساء والليل تعود الأجواء الى الإعتدال بوجه عام ومائلة للبرودة قليلاً في الجبال، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

غدا الأحد 30/5/2021 : لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وتسود أجواء معتدلة ومائلة للبرودة صباحاً في الجبال، مع غيوم متفرقة تتركز فوق السواحل وحتى السفوح الغربية.

الإثنين 31/5/2021 : يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بقليل ، وتسود أجواء معتدلة صباحاً في الجبال، وفي ساعات النهار تسود أجواء صيفية حارة نسبياً الى حارة بشكل عام.

الثلاثاء 1/6/2021 : يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة بنحو 4-6 درجات ، وتسود أجواء معتدلة صباحاً في الجبال، وفي ساعات النهار تسود أجواء حارة بشكل ملموس في معظم المناطق.