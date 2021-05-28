بث مباشر مباراة الأهلي ونهضة بركان اليوم الجمعة 28 –5-2021 ضمن منافسات السوبر الافريقي ، حيث سيلعب الفريقان المباراة اليوم فيما تتجه انظار نحو مشاهداتها ضمن المباريات المهمة والقوية حيث خصص فريق فلسطين اليوم هذه المقالة لكي يتمكن كافة المتابعين في مصر والدول العربية من مشاهدتها مباشرة وبجودة عالية ، علمًا أن هذه المباراة تحظى باهتمام الكره العربية والإفريقية بشكل عام والمصرية والمغربية بشكل خاص التي تجمع بين الأهلي ونهضة بركان .

وعلى مواقع الانترنت والمنصات الرقمية يواجه الأهلي نظيره النهضة بركان اليوم في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة مساء بتوقيت السعودية والرابعة مساء بتوقيت جرينيتش .

وسيلعب الفريقان المباراة التي يسودها نوع من المفاجآت على أرض الملعب وهو على استاد جاسم بن حمد بنادي السد بالدوحة ضمن منافسات تحديد بطل السوبر الإفريقي.

ويطمع كل من الاهلي ونادي النهضة بركان للفوز في هذه المباراة، من أجل التتويج بالبطولة الإفريقية وضمها إلى دولاب بطولاته خاصة وأنها من بطوله من مباراة واحدة .

مباراة الاهلي ضد النهضة بركان اليوم الجمعة :

ويخوض لاعبي فريق نهضة بركان المباراة بعد أن توج بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية في النسخة الأخيرة ، فيما يشارك الاهلي في البطولة بصفته حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الاخيرة

وفي هذه المباراة ضمن السوبر الافريقي ، يدخل الأهلي المباراة باحثا عن اللقب السابع من البطولة وصمه لدولاب بطولاته بعد أن عابت عنه مند عام 2014 .

وبحسب مواقع محلية، ذكرت أن نادي الاهلي المصري يعيش حالة من المعنويات العالية بعد أن نجح في تخطي فريق ضمن داونز الجنوب إفريقي والعبور على حسابه لدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

نادي الاهلي يسعى إلى المنافسة في بطولة السوبر وذلك للحفاظ على اللقب ، فيما يطمع موسيماني في تثبيت أوضاعه وأقدامه أكثر في النادي الأهلي بطولة جديدة بقدمها للجماهير الحمراء الليلة أمام فريق نهضة بركان اليوم الجمعة 28-5-2021 .

وفي الفترة الأخيرة وبحسب مواقع محلية، فإنه لا يقدم فريق نهضة بركان افضل مستوياته بالدوري المحلى ولكنه يسعى لإنقاذ الموسم ببطولة إفريقية جديدة على زعيم الأندية الإفريقية

بث مباشر القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والنهضة بركان :