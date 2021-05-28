زراعة غزة تدعو المزارعين والصيادين المتضررين من العدوان الإبلاغ عن الخسائر

دعت وزارة الزراعة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الخميس، مزارعين الانتاج النباتي ومستلزماتها ومربين الثروة الحيوانية ومستلزماتها، وكذلك الصيادين في محافظات قطاع غزة كافة، إلى الإبلاغ عن الأضرار والخسائر التي لحقت بأراضيهم وممتلكاتهم الزراعية.

وطالبت وزارة الزراعة، عبر موقعها الرسمي، بضرورة تواصل المزارعين والصيادين المتضررين من العدوان "الاسرائيلي" الأخير مع الجهات المختصة التابعة للوزارة حسب كل محافظة.

وأعملت الوزارة أن ذلك بمثابة إحصاء أولي تقوم به مديريات الزراعة المختلفة، إلى حين انتهاء العدوان، حيث سيتم زيارة كل متضرر ميدانياً لتقييم حجم وقيمة الأضرار لاعتمادها وتسجيلها بشكل رسمي.

ونشرت أرقام الاشخاص يترتب الاتصال عليهم عبر الرابط هنا (https://moa.gov.ps/?p=7138 )