أكثر من 3 ملايين حالة وفاة بفيروس كورونا في العالم

بلغ أعداد الوفيات جراء الاصابة بفيروس "كورونا" اليوم الجمعة، ثلاثة ملايين وأكثر من 525 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 169 مليونا ونحو 644 ألف اصابة في العالم.

ووفق أحدث الاحصاءات العالمية، فقد بلغ حالات التعافي من الفيروس 151 مليونا وما يقارب من 476 ألف مريض.

وتفشى فيروس كورونا في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، فيما سجلت دول العالم أمس 537 ألف و676 إصابة جديدة.

وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11,643 حالة وفاة.

وسجلت دول خمس أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي ما تزال تعاني بشدة من سرعة انتشار الفيروس بين السكان واتساع رقعة الجائحة على أراضيها، (3,558 وفاة).

تلاها البرازيل التي عادت لتسجل حصيلة وفيات مرتفعة بواقع (2,130 وفاة)، واميركا (630 وفاة)، والأرجنتين (547 وفاة)، وكولومبيا (513 وفاة).