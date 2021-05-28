لجنة الاسرى والمفقودين الأردنيين تصدر بيانًا بشأن اعتقال الاحتلال أردنيين

أصدرت اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الاردنيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا، تطالب فيه الحكومة الاردنية ببذل كافة الجهود للأفراج الأسيرين مصعب الدعجة وخلفية العنوز.

إليك نص البيان :

تتابع اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في المعتقلات الصهيونية بقلق بالغ استمرار الاحتلال الصهيوني باعتقال الأسيرين الأردنيين مصعب الدعجة وخليفة العنوز في سجونه الظالمة وحرمانهما من أبسط حقوق الأسرى التي تنص عليها كل الاتفاقيات الدولية و الديانات السماوية.

وهي إذ تنظر إلى هذا الامر بانزعاجٍ بالغ لتؤكد على ما يلي:

1_ مطالبة الحكومة الأردنية ببذل كافة الجهود للإفراج عنهما واستخدام كافة أوراق الضغط التي يملكها الأردن في سبيل الافراج عنهم وعن كافة أسرانا لدى الاحتلال.

2_ وجوب قيام الحكومة بتوكيل فريق خاص للدفاع عنهما ودحض الاتهامات التي يحاول ضباط الشاباك الصهيوني إلصاقها بهما .

3_الضغط على الاحتلال من خلال كافة الوسائل المتاحة لحماية الأسيرين وتوفير ظروف اعتقال إنسانية لهما، وفضح

ممارسات الاحتلال وجلاديه بحقهما.

4_ تتوجه اللجنة الوطنية بالتحية لأهلنا من فلسطينيي مناطق ال 48 وتكبر وقفتهم الشعبية التضامنية أمام المحكمة الصهيونية اليوم في حيفا ، لمساندة حق أسيرينا الأردنيين وكافة أسرانا ال 23 في الحرية .

عمان.. الخميس 27/5/2012