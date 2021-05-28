قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة والقدس المحتلتين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، عدد من الشبان بعد اقتحامها بعض المناطق في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وتركزت الاعتقالات في حي الطور بمدينة القدس المحتلة حيث طالت العديد من الشبان عرف منهم فريد أبو الهوى وداود خويص وزيد ابو سبيتان وسامر ظاهر.

كما سلمت قوات الاحتلال خلال اقتحامها للحي طلبت استدعاء للعديد من الشبان عرف منهم مهدي أبو الهوى ومحمود عشاير ومحمد خليل أبو سبيتان ويوسف أبو جمعه.

وفي مدينة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نصر الطويل نجل القيادي حركة حماس جمال الطويل بعد يوم واحد من اعتقال نجله الآخر يحيى.

وفي مدينة نابلس شمال الضفة اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ياسر شحادة من بلدة عوريف جنوب المدينة بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتخريبه.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية، حملات اعتقال ليلية متكررة بشكل يومي، يرافقها عمليات دهم وإرهاب للمواطنين الآمنين في منازلهم.

وعرف من بين المعتقلين :

1-فريد ابو الهوى

2-داود خويص

3-زيد ابو سبيتان

4-سامر ظاهر

كما واستدعى الاحتلال كل من :

1-مهدي ابو الهوى

2-محمود عشاير

3-محمد خليل ابو سبيتان

4-يوسف ابو جمعه