الاحتلال يقتحم منزل القيادي جمال الطويل ويعتقل نجله

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، اقتحام منزل القيادي في حركة "حماس" جمال الطويل في الضفة المحتلة، واعتقلت نجله الشاب نصر.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل الطويل في مدينة البيرة وفتشته وخربت محتوياته قبل أن تعتقل نصر الطويل.

وجاء اعتقال نجل القيادي الطويل بعد يوم واحد فقط من اعتقال نجله الآخر يحيى في محاولة من مخابرات الاحتلال لإجبار الشيخ جمال على تسليم نفسه.

والشيخ الطويل هو أحد مرشحي قائمة القدس موعدنا للانتخابات التشريعية والتي تلاحقها قوات الاحتلال واعتقلت حتى الآن 9 من مرشحيها في الضفة الغربية المحتلة إلى جانب 11 مرشحا آخر في السجون.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي حملات اعتقالات في الضفة الغربية، وتركزت في الآونة الأخيرة بحق قيادات ونشطاء في حركة حماس ونوابها ومرشحيها في قائمة "القدس موعدنا" للانتخابات التشريعية الملغاة.

وكان الطويل قد تحرر من آخر اعتقال قبل أقل من شهرين وتحديدا بتاريخ 7/3 ، بعد أن أمضى ثمانية أشهر ونصف في الاعتقال الإداري.

يشار إلى أن الأسيرة بشرى ابنة الطويل لا تزال معتقلة في سجون الاحتلال منذ 11/12/2019، وتخضع للاعتقال الإداري وقد جدد لها مرتين وصدر بحقها قرار جوهري بحيث تحرر في نهاية الشهر الجاري بعد 8 شهور في الإداري.