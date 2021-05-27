أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 28 مايو 2021

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 28 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، اسعار عيارات الذهب في السعودية، والتي تراجعت تزامنا مع انخفاض أسعار المعدن النفيس عالميا.

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 28 مايو 2021

وانخفض سعر الجرام عيار 24 في المملكة إلى 228.59 ريال (60.96 دولار) مقابل 228.95 ريال (61.05 دولار).

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) إلى 200.02 ريال (53.34 دولار) مقابل 200.33 ريال (53.42 دولار)، أمس.

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 28 مايو 2021

سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية إلى 171.44 ريال (45.72 دولار) مقابل 171.72 ريال (45.79 دولار)، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية إلى 133.35 ريال (35.56 دولار)، مقابل 133.56 ريال (35.62 دولار).

سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية 7110 ريال (1896 دولارا)، مقابل 7125 ريالا (1900 دولار)، أمس.

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 28 مايو 2021​​​​​​​



سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فبلغ 1600.15 ريال (426.71 دولار) مقابل 1602.68 ريال (427.38 دولار)، أمس.​​​​​​​

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 28 مايو 2021​​​​​​​



وعالميا، تراجعت أسعار الذهب أمس عن المستوى النفسي المهم 1900 دولار للأوقية (الأونصة) مع تقلص جاذبيته بفعل تعافي الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وسجل الذهب للبيع الفوري 1893.00 دولارا للأوقية في أواخر جلسة التداول، منخفضا 0.30%، بعد أن كان قفز في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير كانون الثاني عند 1912.50 دولار.

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 28 مايو 2021​​​​​​​

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 28 مايو 2021​​​​​​​

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 28 مايو 2021​​​​​​​

سعر الذهب في السعودية اليوم الجمعة 28 مايو 2021​​​​​​​



وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% لتسجل عند التسوية 1901.20 دولار للأوقية.