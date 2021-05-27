ماذا استخدمت "سرايا القدس" خلال معركة "سيف القدس"؟ وأين وصل مداها؟

قبل دقائق قليلة من دخول الساعة السادسة مساء يوم الاثنين 10-5-2021 فاجأت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الصديق قبل العدو بصاروخ كورنيت أصاب مركبة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بدقة عالية ومتناهية ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.

ما أن انفجر صاروخ الكورنيت بالمركبة الإسرائيلية العسكرية حتى أعلنت السرايا وباقي فصائل المقاومة بدء معركة "سيف القدس" تلبية لنداء المقدسيين في المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وكشفت "سرايا القدس" خلال معركة "سيف القدس" عن بعض الصواريخ محلية الصنع التي استخدمتها في قصف المدن المحتلة والمستوطنات المحاذية للقطاع، ونعرض لكم بعض الصواريخ ومداها التي استخدمتها سرايا القدس في المعركة.