الصحة الفلسطينية تنشر أحدث احصائية عن وفيات وإصابات فيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية برام الله د. مي الكيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأوضحت الوزيرة الكيلة، أن الإصابات الجديدة بالفيروس سجلت على النحو التالي: "طولكرم 11، جنين 17، طوباس 3، ضواحي القدس 2، سلفيت 2، نابلس 9، الخليل 8، بيت لحم 5، رام الله والبيرة 5، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 0"، وفي قطاع غزة 316 إصابة.

وبيّنت د. الكيلة أن الصحة سجلت حالات تعافي جديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 12، جنين 12، طوباس 3، ضواحي القدس 2، سلفيت 0، نابلس 51، الخليل 18، بيت لحم 12، رام الله والبيرة 50، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 0"، وفي قطاع غزة (.).

وتم تسجيل 4 حالات وفاة بالفايروس، واحدة في مدينة بيت لحم، و3 وفيات في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 45 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 89 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 296,172 بينهم 211,874 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المواطنين المطعمين ضد "كورونا"، بلغت في المحافظات الشمالية: 257,129، وفي المحافظات الجنوبية: 39,043.