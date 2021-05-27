روحاني: تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية عن إيران

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية عن إيران.

وقال روحاني، في كلمة خلال افتتاح مشاريع ثقافية اليوم: "تم الاتفاق على رفع العقوبات الرئيسية عن بلادنا ولكن مازال هناك عقوبات أخرى يجب رفعها لتنفيذ الاتفاق النووي بشكل كامل".

وأضاف: "كان يمكن للعقوبات أن ترفع، لكن كان يجب أن يتم ذلك بالإجماع ونحن من طلب رفع العقوبات كاملة وليس على شكل خطوة بخطوة".

وأكد مسؤولون إيرانيون، يوم أمس الأربعاء، التوصل إلى تفاهمات حول القضايا الأساسية خلال مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي، وطالبوا الولايات المتحدة باتخاذ الخطوة الأولى لرفع العقوبات عن بلادهم.

في السياق ذاته، أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني، وكبير المفاوضين بمحادثات فيينا، عباس عراقجي، إلى إصرار الدول الأعضاء بمفاوضات فيينا على إنهاء المفاوضات بعد التوصل لنتائج إيجابية، لافتًا إلى إحراز تقدم مهم في المفاوضات رغم وجود بعض القضايا العالقة.

وقال عراقجي، في تصريحات لقناة "برس تي في" الإيرانية، اليوم، إن "جميع أعضاء اللجنة المشتركة مصممون على إنهاء المفاوضات، وما رأيته اليوم في الاجتماع الأول للجنة المشتركة [في الجولة الخامسة من المفاوضات] كان الإقدام الحقيقي لجميع الأعضاء على التوصل إلى نتيجة".

وأضاف: "في الجولة الخامسة التي بدأت أمس من مفاوضات فيينا، تمكنا من إحراز تقدم مهم، لكن بعض القضايا المهمة ما زالت دون حل، وعلى الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك قضايا مهمة لم يتم حلها".

وتستضيف العاصمة النمساوية، منذ مطلع نيسان/أبريل 2021، اجتماعات اللجنة المشتركة حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، من أجل تحقيق عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015، ورفع العقوبات الأمريكية التي فرضت على إيران عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق، واستعادة للالتزام بالاتفاق.

وتجري المحادثات رسميا بين إيران من جهة، وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى.

وفرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية قوية على طهران، بعد انسحابه من الاتفاق الموقع بين مجموعة 5+1 و إيران في 2015، لترد الأخيرة بخفض التزاماتها ضمن الصفقة النووية منذ 2019.