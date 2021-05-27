ينتظر عشاق كرة القدم المصرية، مساء اليوم الخميس، مباراة قوية بين الزمالك والإسماعيلي، في إطار مباريات دور 16 من كأس مصر 2021.

وفاز الزمالك على حرس الحدود في دور 32، أما الإسماعيلي فقد فاز على نادي لا فيينا في نفس الدور، وسيلاقي الفائز من هذه المباراة نادي مصر للمقاصة في ربع النهائي، وذلك بعد أن فاز على نادي سيراميكا كليوباترا في دور 16.

ونجح نادي الزمالك في تحقيق فوز صعب في المباراة الأخيرة له في الدوري على النادي المصري بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ليواصل الابتعاد بالصدارة عن النادي الأهلي، ويصبح رصيده 54 نقطة.

أما الإسماعيلي فبعد أن كان في مناطق الخطر، نجح في الفوز في 6 مباريات من آخر 7 في الدوري، وتقدم للمركز 13 في جدول ترتيب الدوري المصري.

وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر 2021 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما هو موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي؟

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي هو اليوم الخميس 27 مايو 2021 على استاد السويس الجديد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي؟

تذاع مباريات كأس مصر على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولات المصرية، وستذاع المباراة عبر شاشتها.

أما إذا لم تستطع المشاهدة عبر التلفاز، فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الزمالك والإسماعيلي كتابيًا عن طريق النسخة العربية من موقع جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب

الزمالك - الإسماعيلي الخميس 27 مايو 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ON TIME SPORT 1 ستاد السويس الجديد

التشكيل المتوقع للزمالك

يغيب عدد من اللاعبين عن الزمالك لأسباب مختلفة، حيث يغيب محمود علاء لإصابته بمزق في العضلة الضامة، وعبد الله جمعة المصاب بكدمة في الرباط الداخلي للركبة.

وكذلك سيغيب طارق حامد بعد حصوله على بطاقة حمراء في مباراة المصري الأخيرة، ومحمد عبد الغني لحصوله على الإنذار الثالث في نفس المباراة، وأخيرًا إمام عاشور بسبب قرار الإيقاف.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد عواد

محمد عبد الشافي - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - حازم إمام

فرجاني ساسي - محمد أشرف روقا

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

سيف الدين الجزيري

التشكيل المتوقع للإسماعيلي

يعاني الإسماعيلي من غياب لاعبين عن مباراة الزمالك للإصابة، هما عبد الرحمن مجدي وحسين السيد، وسيعود مروان الصحراوي بعد الغياب عن المباراة الأخيرة ضد مصر المقاصة للإيقاف.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد فوزي

محمد عادل - مروان صحراوي - محمد هاشم - عبد الله الجمعة عواض

محمد حسن - عماد حمدي

أري بابل - أحمد مدبولي - فخر الدين بن يوسف

بينسون شيلونجو