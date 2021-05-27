حملة اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة والقدس

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر يوم الخميس 27/5/2021، حملة المداهمات والتفتيش لمنازل المواطنين في الضفة الغربية، ومدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال شنّت حملة اعتقالات في الضفة والقدس، واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الخاصة بها، وعرف منهم:

1. يحيى جمال الطويل- البيرة

2. أسامة محمد المطور- سعير شرق الخليل

3. جميل أحمد مطور- سعير

4. فارس الجبارين- سعير

5. خليل الفروخ- سعير

6. جهاد الجرادات- سعير

7. أدهم جبارين- سعير

8. أحمد المطور- سعير

وسلّمت قوات الاحتلال بلاغ استدعاء للشبان: حيران جرادات وتامر جبارين ومحمود جرادات ورياض جرادات وأمجد جرادات بعد مداهمة منازلهم في سعير بالخليل.

واحترقت أراضٍ زراعية في بلدة سعير بالخليل، بسبب الإطلاق الكثيف للقنابل الصوتية والغازية.

وفي القدس، استدعت قوات الاحتلال المحرر إسماعيل حلبية من بلدة أبو ديس شرق المدينة، للمقابلة بعد اقتحام منزله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا، واعتقلت شاب واقتادته إلى مراكز تحقيقها.