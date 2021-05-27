طقس فلسطين اليوم 27/5/2021: ارتفاع متتالي لدرجات الحرارة

قالت دائرة الأرصاد الجوية، أن طقس فلسطين اليوم الخميس 27/5/2021، يكون حاراً في معظم المناطق وحار جداً في الأغوار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو لطيفا في معظم المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الجمعة، يكون الجو حارا في معظم المناطق حار جدا في الأغوار ، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والسبت، يكون الجو صافيا بوجه عام حار نسبيا في معظم المناطق وحارا في الأغوار ، و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.