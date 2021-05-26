الهلال الأحمر المصري والفلسطيني يطالبان بتوحيد الجهود لإغاثة سكان غزة

طالب الهلال الأحمر الفلسطيني ونظيره المصري، اليوم الأربعاء بضرورة توحيد الجهود لإغاثة المنكوبين في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي الأخير الذي أتى على مناحي الحياة للمواطنين في غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد، اليوم الأربعاء، أمام مستشفى القدس غرب مدينة غزة بمشاركة المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في قطاع غزة بشار مراد، والمدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري رامي الناظر، للحديث عن آثار العدوان الأخير على غزة والبرامج المشتركة لإغاثة المتضررين.

وأكدا أهمية الدور الإنساني الذي تلعبه جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في التخفيف عن أبناء شعبنا، خاصة ممن فقدوا منازلهم خلال العدوان، وطالبا بضرورة تكثيف الجهود من اجل إغاثة وتقديم يد العون للعائلات المنكوبة.

وأعرب مراد عن بالغ تقديره لجهود الأشقاء في مصر، رئيسا وحكومة وشعبا، بدعم قطاع غزة، لاسيما بعد الدمار الكبير الذي لحق به جراء العدوان الإسرائيلي، وخص الهلال الاحمر المصري لجهودهم المتواصلة في تسيير قافلات المواد الاغاثية والانسانية، لتلبية احتياجات المتضررين، والمساهمة في تقديم الخدمة الإنسانية على أكمل وجه.

من جهته، أكد الناظر التضامن الشعبي والحكومي المصري مع شعبنا، موضحا أنهم سيقومون وبناء على قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم والخدمات اللازمة لغزة، للحد من تدهور الوضع الإنساني، جراء العدوان الاخير.

وأشاد الناظر بالدور الإنساني، الذي تلعبه طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، في تقديم يد العون للفئات المتضررة، مؤكدا استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجمعية، بهدف مساعدة العائلات المنكوبة، والتخفيف من معاناتهم.