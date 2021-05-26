الجيش السوداني يكشف حقيقة وقوع اشتباكات مع الجيش الاثيوبي

انتشرت العديد من الأخبار عبر وسائل الاعلام تفيد بأن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيش السوداني والجيش الأثيوبي على الحدود الشرقية للجمهورية السودانية.

وفور انتشار الخبر أصدر الجيش السوداني بيانًا حرص فيه على نفي جميع الانباء التي تتحدث عن وقوع اشتباك بينه وبين الجيش الاثيوبي مؤكدًا أن هدوء الأحوال وعدم حدوث أي اشتباكات".

وقال بيان الجيش إن القوات المسلحة المنتشرة داخل الحدود السودانية تؤدي عملها بصورة روتينية دون التعرض لأي أعمال عدائية".

وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت في وقت سابق اليوم، عن وقوع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني والجيش الإثيوبي.