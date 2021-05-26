إرجاء البت في قضية تهجير المقدسيين في مدينة سلوان

أرجأت محكمة الاحتلال الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء البت في قضية ترحيل عائلات من حي بطن الهوى في سلوان بالقدس المحتلة.

وجاء قرار محكمة الاحتلال خلال جلسة عقدتها اليوم، للنظر في استئناف العائلات ضد جماعات استيطانية تسعى للاستيلاء على منازلهم.

وعقدت محكمة للاحتلال جلسة، للنظر في استئناف سكان حي بطن الهوى ببلدة سلوان قرب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة.

واعتدت قوات الاحتلال على عدد من المشاركين، في وقفة تضامنية، من أجل التصدي لمحاولات تهجير سكان الحي والاستيلاء على منازلهم لصالح جمعيات استيطانية.

واعتقل الاحتلال، أحد الشبان المشاركين، بعد الاعتداء عليه، وإصابته بجروح كبيرة في وجهه.

يُشار إلى ان جمعيات استيطانية تسعى لتهجير قرابة 800 مقدسي، والاستيلاء على منازلهم بحي بطن الهوى، منذ سنوات، على غرار ما يقوم به الاحتلال في حي الشيخ جراح.