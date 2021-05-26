مستوطنو الاحتلال: الحكومة تخلت عنا بعد انتهاء العملية العسكرية في غزة

نقلت صحيفة عبرية اليوم الأربعاء عن مستوطنين في المستوطنات القريبة من قطاع غزة أنهم يعيشون في حالة من الإحباط، بسبب تخلي حكومتهم عنهم، بعد انتهاء العدوان على غزة.

و ذكرت الصحيفة أنه لا يزال سكان البيوت التي دمرتها صواريخ غــــزة ينتظرون الحل ويقولون: "الحكومة تخلت عنا".

من جهته قال المستوطن يهوشع مونتينجرو، دمر صاروخ من غـــزة بيته في بئر السبع: "نعيش حالة من الإحباط، لم نتلق حتى الآن أموال تعويض، ولا حتى شيكل واحد، لقد استأجرنا شقة على نفقتنا الخاصة، وينطبق الشيء نفسه على دفع تكاليف نقل وتنظيف البيت المتضرر بالكامل، قالوا لنا بأن إعادة إعمار البيت ستستغرق حوالي أربعة أشهر

بدوره تامير بن عامي، تعرض بيته المكون من ثلاثة طوابق لدمار كبير في جفعتايم يقول: "نمنا قرابة أسبوعين في فندق تموله البلدية، ما زلنا لا نعرف متى سنتمكن من العودة، سنبقى في الفندق لمدة شهر آخر على الأٌقل، سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً" .

اما المستوطنة ارنونا هيزمي من بتاح تكفا فقالت: "عند انطلاق صفارات الإنذار، دخلنا أنا وزوجي إلى الغرفة المحصنة، سمعنا صوت انفجار كبير، وبمجرد مغادرتنا وجدنا البيت اختفى، دمار كبير سببه أحد صواريخ غـــزة دمر البيت كاملا حتى السيارات القريبة تعرضت للدمار.