توافد قوافل المساعدات من المغرب و تونس والكويت و أوكرانيا إلى قطاع غزة

أفادت سفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية بتوافد قوافل المساعدات الميدانية و الإغاثية و الطبية من دول المغرب و تونس و الكويت و أوكرانيا إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البري و ذلك لدعم و مساندة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع ، جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم .

و نقل سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح شكر وتقدير الرئيس محمود عباس و وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي إلى الدول الداعمة للحقوق الفلسطينية و التي سارعت للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في محنته، مشيرًا إلى أن فلسطين ستسمر في السعي نحو الحرية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، متسلّحة بدعم الأشقاء والأصدقاء والأحرار في العالم بأسره.

وجدد السفير دياب اللوح الشكر لجمهورية مصر العربية وللرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي بادر بتسيير قوافل الإغاثة والمساندة للشعب الفلسطيني بعد العدوان الغاشم الذي تعرض له في قطاع غزة، وأصدر سيادته تعليماته للمستشفيات المصرية لاحتضان الجرحى الفلسطينيين وتقديم كافة الخدمات الصحية المطلوبة ، كما سمح لكافة الدول الشقيقة والصديقة بتسيير قوافل الإغاثة عبر الأراضي المصرية وصولًا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، كما شكر السفير دياب اللوح وزارتي الخارجية والصحة والقوات المسلحة المصرية والأجهزة الأمنية التي سهلت وتابعت وصول القوافل إلى قطاع غزة .

كما توجه السفير دياب اللوح بالشكر باسم القيادة والشعب الفلسطيني إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الذي سيّر أكبر قافلة إغاثة في تاريخ الأزهر الشريف اتساقًا مع الدور المصري الرائد والمواقف المشرفة في دعم نضال الشعب الفلسطيني في كافة المحافل.

وأشارت سفارة دولة فلسطين بمصر إلى استمرار تواصل السفارة مع الدول الشقيقة والصديقة التي تقدّم المساندة للشعب الفلسطيني، وتنسق معها مسير قوافل الإغاثة وصولًا إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بمرافقة ومتابعة مندوبي السفارة .