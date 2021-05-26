سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:34 ص
26 مايو 2021
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شهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 26/5/2021، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية، بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي.

وتقدم لكم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      198.90 شيكل      $61.32

سعر الذهب عيار 22 182.32 شيكل      $56.21

اسعار الذهب عيار 21      174.04 شيكل      $53.66

اسعار الذهب عيار 18      149.18 شيكل      $45.99

سعر الذهب عيار 14 116.02 شيكل      $35.77

سعر الذهب عيار 12 99.45 شيكل $30.66

اسعار أوقية الذهب   6,186 شيكل $1,907

اسعار جنيه الذهب   1,392 شيكل $429.28

اسعار كيلو الذهب    198,898 شيكل     $61,325

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

25 مايو      198.22     173.45     148.67     115.63     99.11

24 مايو      196.88     172.27     147.66     114.85     98.44

23 مايو      196.97     172.36     147.73     114.90     98.49

22 مايو      196.99     172.37     147.75     114.91     98.50

21 مايو      196.87     172.26     147.65     114.84     98.43

20 مايو      196.70     172.11     147.52     114.74     98.35

19 مايو      196.75     172.16     147.56     114.77     98.37

18 مايو      195.65     171.20     146.74     114.13     97.83

17 مايو      196.82     172.22     147.62     114.81     98.41

16 مايو      194.28     170.00     145.71     113.33     97.14

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