مصرع طفلين شقيقين وإصابة والدهما بحادث سير ذاتي في الخليل

لقي مساء اليوم الثلاثاء 25/5/2021، طفلان مصرعهما وأصيب آخر بجروح متوسطة وذلك نتيجة حادث سير ذاتي وقع على الطريق الواصل ما بين يطا والريحية جنوب الخليل .

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن غرفة عمليات مديرية الشرطة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث سير جنوب الخليل، على الفور تحركت للمكان طواقم الإسعاف وشرطة المرور لمعاينة الحادث واسعاف المصابين .

وأوضح ارزيقات بأن الحادث كان ناجما عن انقلاب ذاتي لمركبة وسط الطريق الأمر الذي تسبب بمصرع الطفلين 6 سنوات و3 سنوات وإصابة والدهما بجروح متوسطة .

وأكد ارزيقات إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على أسبابه.