صلاح لاعب الموسم في ليفربول

واصل نجم ليفربول محمد صلاح حصد الجوائز الفردية، وتوج اليوم الثلاثاء بجائزة لاعب الموسم باختيار جمهور الريدز.

وتفوق صلاح على لاعب الوسط البرازيلي فابينيو الذي جاء ثانيا، والمدافع الإنجليزي ناثانيل فيليبس الذي احتل المركز الثالث.

وقدم صلاح موسما مميزا، فسجل 31 هدفا في 51 مباراة بالمسابقات كافة، 22 منها في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "بالطبع أنا سعيد بهذه الجائزة، خصوصا أن من اختيار الجمهور، لكن الفوز بمبارياتنا الأخيرة والتأهل إلى دوري الأبطال كان الأمر الأكثر أهمية".

وأضاف: "أعتقد أنني لعبت جيدا هذا الموسم، لكن الأمر لا يتعلق بي، بل بالفريق، أعتقد أننا إن حظينا بدعم المشجعين في الملعب، لكنا في موقف أفضل بكثير".

وأردف: "عانينا كثيرا هذا الموسم في غياب الجمهور، لذلك كنت سعيدا بحضورهم في المباراة الأخيرة. كان من الجيد رؤيتهم يعودون للملعب".

ورغم أنه سجل العديد من الأهداف الحاسمة، إلا أن أفضل لحظة في الموسم بالنسبة لصلاح لم تكن متعلقة به.

وقال: "اللحظة المضيئة في الموسم كانت هدف أليسون بيكر في وست بروميتش. لا يمكنني قول المزيد، كان أمرا لا يصدق، وكما قلت الأمر يتعلق بالفريق وردة فعله بعد الهدف".

وأكد: "لم أفكر إطلاقا بإمكانية حدوث ذلك، كانت تلك اللحظة التي شعرت بعدها أننا سنلعب في دوري الأبطال الموسم المقبل".

وتابع: "كانت آخر كرة في المباراة، لحظة لا تصدق، كنت سعيدا للغاية من أجله، كانت رأسية رائعة حقا، غير متوقعة، قام بعمل عظيم ومنحنا النقاط الثلاث".