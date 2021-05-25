مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة والقدس

تواصل قوات الاحتلال عمليات الدهم والاعتقال في الضفة والقدس المحتلة، وسط اندلاع مواجهات في عدد من المناطق، واعتقلت خلالها مرشحا عن قائمة القدس موعدنا.

ففي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة شارع القدس في المدينة، واعتقلت مرشح قائمة القدس موعدنا القيادي في حماس ياسر بدرساوي.

واقتحمت قوة للاحتلال بلدة عصيرة القبلية التي شهدت مؤخرا مواجهات بين الشبان من جهة وقوات الاحتلال والمستوطنين من جهة ثانية.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة، الشاب إسلام عصام أبو الهيجا، من بلدة اليامون بمحافظة جنين، أثناء مروره عبر حاجز "دوتان" العسكري، المقام فوق أراضي بلدة يعبد، جنوب غرب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عمار وأيوب حمامرة بعد اقتحام منزل ذويهما في بلدة جبع جنوب جنين

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عهد كمنجي من بلدة كفر دان شمال غرب مدينة جنين، واعتقلت المواطن خالد السعدي، ونجله نمر أثناء عملهما في سوق الخضار في برطعة بجنين.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي تواجدت على مدخل بلدة عزون شرقي قلقيلية.

وفي رام الله، اقتحمت آليات الاحتلال بلدة دير ابو مشعل قضاء رام الله، وانتشرت في شوارع البلدة قبل انسحابها بعد اقل من نصف ساعة من عملية الاقتحام.

وفي السياق ذاته اعتقل جنود الاحتلال السيدة صباح حمد وثلاثة من أبنائها على حاجز مفاجئ قرب مخيم الجلزون شمال رام الله فجر اليوم.

وفي الخليل، اقتحمت آليات الاحتلال منطقة الحاووز في مدينة الخليل، واعتقلت الشاب أسامة فضل أحمد ربعي (29 عاما) في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب اسيد زهر اسكافي (21 عاما) من منطقة خلة حاضور جنوبا، بعد تفتيش منزل عائلته، والعبث بمحتوياته.

وفي القدس المحتلة، واصل الاحتلال عمليات الدهم والاعتقال في حي الطور بالقدس واعتقل خمسة شبان عرف منهم محمد أبو الهوى، وهاني دويات، وعيسى أبو طاعة، وخالد أبو ميالة.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، حملات اعتقال ليلية متكررة بشكل يومي، يرافقها عمليات دهم وإرهاب للمواطنين الآمنين في منازلهم.