المرشح لرئاسة إيران يدعو لمقاضاة "الاحتلال" داخل المحاكم الدولية

قالت وكالة "إرنا" الإيرانية، ان رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي دعا إلى مقاضاة "الاحتلال الاسرائيلي في المحاكم الدولية.

وقالت الوكالة ان رأى رئيسي وجوب ملاحقة "الاحتلال الجناة قضائيا وتسليمهم بيد المحافل والمحاكم الدولية".

وأكد رئيس السلطة القضائية في إيران على "عدم التغافل عن متابعة الجرائم الكبيرة التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني".

تصريح رئيسي جاء خلال اجتماع المجلس القضائي الإيراني الأعلى، أمس الاثنين، والذي يتوافق مع الذكرى السنوية لتحرير خرمشهر (خلال الحرب المفروضة 1980-1988).

وربط رئيسي بين مقاومة أهالي خرمشهر، وما وصفه بـ"صمود وانتصار الشعب الفلسطيني المقاوم خلال حرب الـ 11 يوما الأخيرة".

يشار إلى أن التلفزيون الإيراني الرسمي كان قد أكد، منتصف مايو/ أيار الجاري، أن "رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد حضوره إلى مبنى وزارة الداخلية وتسجيل اسمه في قائمة المرشحين للانتخابات".

وقال رئيسي، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية: "جئت كمستقل إلى الساحة لإحداث تغييرات في الإدارة التنفيذية للبلاد ومحاربة الفقر والفساد والإذلال والتمييز".

ويعد رئيسي، البالغ من العمر 60 عاما، أحد أقوى الشخصيات في إيران ومن المرشحين لخلافة خامنئي، وكان قد خسر انتخابات الرئاسة أمام الرئيس الحالي حسن روحاني عام 2017.