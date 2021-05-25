منظمة دولية تطالب السلطة بالإفراج عن ناشط شتم "أبو عمار"

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي" أمس الاثنين 24-5-2021 رئيس حكومة "رام الله" د. محمد اشتية بالإفراج عن ناشط فلسطيني بتهمة شتم الرئيس الراحل ياسر عرفات "أبو عمار".

ونشرت المنظمة تغريدة على حسابها في الفيسبوك قالت فيه:

"نطالب رئيس الوزراء الفلسطيني بالإفراج الفوري عن الناشط طارق الخضيري، الذي اعتقل تعسفيا يوم 22 مايو/أيار الجاري لمجرد ممارسته حقه في حرية التعبير، "يجب على السلطات الفلسطينية أن توقف قمع المعارضة السلمية"

فيما ذكرت مجموعة "محامون من أجل العدالة" أن الخضيري مريض بالسكري ويعاني من ورم دماغي.

وأشارت المجموعة على حسابها في الفيسبوك أن نيابة أريحا وجهت للشاب طارق الخضيري يوم الأحد تهمة إثارة النعرات الطائفية والعنصرية قبل أن تمدد توقيفه 48 ساعة.

وأوضحت أن الاعتقالات السياسية التي تمارسها الأجهزة الأمنية الفلسطينية اشتدت حدتها يوم الخميس الماضي.