ابو تريكة يطالب نجوم كرة القدم بدعم فلسطين بهذه الطريقة !

طالب نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر سابقا محمد أبوتريكة ، نجوم كرة القدم العرب لإظهار الدعم والتضامن للقضية الفلسطينية، كونها هي بوصلة الأمة الكاشفة”

وقال أبوتريكة العدوان على غزة أظهر لنا معادن النجوم”، مشيدا بموقف النجم الجزائري رياض محرز، الذي احتفل بتتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي مع علم فلسطين وعلم الجزائر.

ودعا أبوتريكة اللاعبين العرب إلى دعم جهود إعادة الإعمار في غزة، قائلا: “يا ريت كل اللاعبين يقدمون الدعم بالمال وبالحملات من أجل إعمار غزة.

وعن احتفال رياض محرز بالتتويج، قال: “لحظة التتويج لا تنسى، وتظل خالدة. أنت لست لاعب كرة فقط، ولكن يجب أن تكون قدوة وصاحب رسالة”.