سبب فشل "اسرائيل" في نقل رواية  عدوان الـ11 يوماً على غزة

قال كاتب "إسرائيلي" إن "إسرائيل تشن معركة معلومات خاطئة، لأنها في مواجهة واقع مأساوي في غزة يتشكل من مختلف مستويات البؤس والمعاناة".

وأضاف موشيه كلوغ هافت في مقاله على القناة 12، ترجمته "عربي21"، أن "تكرارنا في كل منشوراتنا على شبكات التواصل باللغة الإنجليزية لعبارة "إسرائيل تتعرض للهجوم"، بما في ذلك مشاهيرنا في الخارج والمؤثرين ومنظمات الدفاع الإسرائيلية، جميعهم مشتركون في هذه الحملات، لكننا في كل مرة نتعرض للهجوم، وسيركض إلينا الآخرون على الفور بعبارة "غزة تتعرض للهجوم".

وأشار هافت، المستشار الاستراتيجي لعدد من زعماء العالم، في النمسا وجورجيا واليونان ورومانيا وكوسوفو وإسرائيل، إلا أن "ما يأتي من غزة من صور هجوم مروعة، تحظى بصدى وتوزيع أكبر بكثير، وباتت قصتها أبسط بكثير، وأن إسرائيل تدمر غزة، وتهدم المباني، وتقتل الأطفال".

وختم بالقول إنه "في مثل هذه المعركة ليس لدى الإسرائيليين أي فرصة، بل الحقيقة أننا نؤذي أنفسنا، ونخسر في معركة الدعاية، لأننا نخوض معركة خاطئة، فإسرائيل مشغولة برواية قصص "انظر كيف نتعرض للهجوم".

فيما ذكرت يونيت ليفي المذيعة التلفزيونية الشهيرة أن "الذاكرة الانتقائية للمشاهير الذين ينتقدون إسرائيل تزايدت في الآونة الأخيرة، خاصة مع الصور التي تأتي من غزة، ما يتسبب بأن الدعاية الإسرائيلية لا تعمل بما فيه الكفاية".