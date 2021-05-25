الرئيس السيسي ونظيره الامريكي يبحثان تطورات القضية الفلسطينية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين تطورات القضية الفلسطينية وسبل إحياء "عملية السلام" مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي قال: "إن السيسي تلقى مساء اليوم اتصالا هاتفيا من بايدن تبادل الطرفين خلاله الرؤى والتقديرات تجاه تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن التباحث حول موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والولايات المتحدة".

وأضاف: "تم التباحث حول مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في أعقاب التطورات الأخيرة، فضلا عن دعم تثبيت هدنة وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها بين المقاومة في غزة و"إسرائيل" بوساطة مصرية ودعم أمريكي كامل، وكذلك الجهود الدولية الرامية لإعادة إعمار غزة وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة لها".

وفي الوقت ذاته أكد الرئيس الامريكي جو بايدن عزم بلاده على العمل لاستعادة الهدوء وإعادة الأوضاع كما كانت عليه في الأراضي الفلسطينية وكذلك تنسيق الجهود مع كافة الشركاء الدوليين من أجل دعم السلطة وكذلك إعادة الإعمار".

أعرب بايدن عن تقديره البالغ لجهود الرئيس السيسي والأجهزة المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين المقاومة في غزة وجيش الاحتلال.