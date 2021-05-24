الاحتلال يقرر إعادة فتح الصيد ومعبر كرم أبو سالم في قطاع غزة اليوم الثلاثاء

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، إعادة فتح مساحة الصيد ومعبر كرم ابو سالم التجاري في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، بعد أن أغلقتهما قسرًا طيلة العدوان الأخير على القطاع.

وأفاد موقع والا العبري، بأن حكومة الاحتلال قررت إعادة فتح مساحة الصيد وذلك اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 6 صباحا لمسافة 6 أميال بحرية.

من جهته، قال الصحفي "الإسرائيلي" أمير بوخبوط: إنه "سيتم فتح معبر كرم أبو سالم غدا لإدخال مواد تموينية إلى قطاع غزة".

وخلال فترة العدوان "الإسرائيلي" على غزة الذي استمر 11 يومًا، أغلق الاحتلال البحر أمام الصيادين، وبالتالي منعهم من الصيد، ما سبب خسائر كبيرة تكبدها هؤلاء الصيادين جراء هذه الإجراءات التعسفية، إلى جانب إغلاق معبر كرم ابو سالم الامر الذي كاد يتسبب بكارثة انسانية حقيقية في القطاع.

وقال رائد فتوح، رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع (تابعة لإدارة المعابر) ، إنه تم تخصيص عمل المعبر الثلاثاء لإدخال الأدوية، والمواد الغذائية، والأعلاف، والمحروقات لصالح القطاع الخاص.

ويفاقم إغلاق معبر كرم أبو سالم (المعبر التجاري الوحيد للقطاع) من الأزمة المعيشية والصحية في قطاع غزة، الذي تحاصره إسرائيل منذ 14 عاما، منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية، عام 2006.

وفجر الجمعة، بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية في غزة وإسرائيل، بعد عدوان إسرائيلي على القطاع، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني، وتحاصره إسرائيل منذ صيف 2006.

وإجمالا، أسفر العدوان على الأراضي الفلسطينية كافة عن 253 شهيدا، بينهم 69 طفلا و40 سيدة و17 مسنا، بجانب أكثر من 8900 مصاب، بينهم 90 إصاباتهم "شديدة الخطورة".

بينما قٌتل 13 إسرائيليا، وأصيب المئات؛ خلال رد الفصائل الفلسطينية في غزة على العدوان بإطلاق صواريخ على إسرائيل.