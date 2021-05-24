العمل الخيري لــ "الجهاد" يوزع مساعدات عاجلة لأسر الشهداء والمهدمة منازلهم بغزة

وزعت لجنة المؤسسات والعمل الخيري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساعدات وطرود غذائية عاجلة لأسر الشهداء والمهدمة منازلهم في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني الأخير على القطاع.

ومن جهته أكد مسؤول لجنة العمل الخيري الاستاذ منذر عزام على أن جهود العمل لتقديم المساعدات الإغاثية لكافة المتضررين مستمرة في كافة المحافظات، وان لجنة العمل الخيري تقدم لهم المساعدات المختلفة وفق ما هو متوفر ومتاح لها.

وأشار عزام الي أن توزيع الطرود الغذائية على أصحاب البيوت المهدمة وأسر الشهداء في القطاع بلغ عدد المستفيدين منها ما يزيد عن 450 اسرة.