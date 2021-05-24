أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 25-5-2021 .. صعود

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 25-5-2021 ، ولقد شهد أسعار الذهب في المملكة صعودًا خلال التعاملات الأسبوع الحالي في الأسواق ، في حين استقر الذهب آخر تعاملات الأسبوع المنتهي - الجمعة - وكان السعر الفوري دون تغير يذكر عند 1876.70 دولار للأوقية (الأونصة)، ونشير هنا إلى أن هذه المقالة ضمن سلسلة مقالات يخصصها فريق فلسطين اليوم بشأن أسعار الذهب .

ولاقت هذه المقالة رواجًا واسعًا بشان أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 25 – 5 – 2021 ، حيث صعد الذهب خلال التعاملات اليوم.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 25 – 5 – 2021 :

اليوم ، سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية صعد مسجلا 226.66 ريال (60.44 دولار)، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في السعودية)، إلى 198.33 ريال (52.89 دولار). فيما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، إلى 170 ريالا (45.33 دولار).

الذهب الاقتصادي في السعودية

سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية سجل في التعاملات المبكرة صعودًا إلى 132.22 ريال (35.26 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فبلغ 1586.64 ريال (423.10 دولار) ، وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) 7053.75 ريال (1881 دولارا).

السعر العالمي للذهب

السعر الفوري للذهب سجل الجمعة الماضي 1876.70 دولار للأوقية (الأونصة)، مع مكاسب 1.9% للأسبوع. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% لتسجل 1877.90 دولار للأوقية.

المحلل في ثنك ماركتس فؤاد رزاق زاده قال :"إجمالا، المستثمرون ليسوا قلقين كثيرا حيال التشديد (النقدي) في الوقت الحالي. وقد رأينا عوائد السندات في الولايات المتحدة تنزل قليلا وهو ما سمح للذهب بالاستمرار قرب أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة".

وأضاف زاده، في تصريح صحفي،"من وجهة نظر فنية، كسر العديد من مستويات المقاومة. لذا قلص الميل إلى المراهنة على النزول. المسار الأسهل هو الارتفاع والهدف المنطقي التالي هو 1900 دولار".

وكانت وسائل إعلام محلية، ذكرت أن الدولار يحوم قرب أدنى مستوياته للفترة الأخيرة مقابل منافسيه وهو يتجه لتكبد خسارة أسبوعية في حين انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ، ونتمنى أن تكون قد نالت اعجابكم المقالة .