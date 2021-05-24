الاحتلال يصدر تعليمات لجيشه بالاستعداد لاي تدهور امني واسع في غزة

أصدر رئيس هيئة الأركان العامة بجيش الاحتلال، أفيف كوخافي مساء الاثنين تعليمات للجيش بأن يكون على أهبة الاستعداد التام للرد على أي تدهور امني واسع من غـــزة.

و بحسب موقع "واللا" الاخباري العبري، فقد اصدر كوخافي تعليماته لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" لتسريع وتيرة إنتاج أهداف جديدة في قطاع غــــزة.

و وفقا للموقع العبري، فإن هذا القرار يأتي في أعقاب معارضة حمـاس لاتفاق تهدئة وفق قواعد جديدة فيما يتعلق بتحويل الأموال وفتح المعابر الحدودية وغيرها من القضايا.

و وصل الوفد المصري، أمس، إلى القطاع للقاء فصائل المقاومة الفلسطينية، واستكمال مباحثات وقف إطلاق النار، في وقت هدّدت فيه الفصائل بالعودة إلى التصعيد، في ظلّ الاستفزازات التي يقوم بها الاحتلال، وخاصة في ما يتعلّق بالوضع في مدينة القدس، وسماحه باقتحام عدد من المستوطنين للحرم القدسي أمس، وفرض حصار على حيّ الشيخ جراح.

وعلمت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، فقد نقلت فصائل المقاومة رسالة شديدة اللهجة إلى الوسيط المصري، محذّرة من أن المهلة التي أُعطيت لتثبيت وقف إطلاق النار شارفت على الانتهاء من دون أن يلتزم العدوّ بموجباتها، وهذا الأمر سيدفع المقاومة إلى التصعيد مجدّداً، مؤكدة أن محاولة فرض أيّ معادلات جديدة من قِبَل الاحتلال على غزة باتت وراء ظهور الفلسطينيين.

كذلك، شملت الرسالة تهديداً واضحاً بأنّ أيّ اعتداء على القطاع سيتمّ الردّ عليه بالمستوى نفسه، وخاصة في ظلّ محاولة أطراف في الكيان فرض معادلة جديدة في ما يتعلّق بإطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة، وهو ما ردّ عليه المصريون بالقول إنهم وجّهوا تحذيراً إلى تل أبيب من الإقدام على عمليات اغتيال ضدّ قادة المقاومة، وخاصة خلال فترة المباحثات التي ترعاها القاهرة بدعم من الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وفي ما يتّصل باستمرار إغلاق معابر قطاع غزة والبحر، وتأخُّر إصلاح خطوط الكهرباء المُغذِّية للقطاع، تعهّد المصريون للفصائل بأن يتمّ حلّ هذه المشكلة خلال أيام، فيما شددت المقاومة على أن تلك القضايا تقع خارج إطار مباحثات وقف إطلاق النار، وأن تعنّت الاحتلال فيها سيؤدي إلى إفشال الجهود التي تقوم بها القاهرة.