إصابة طفل بجراح برصاص مستوطن "إسرائيلي" غرب محافظة رام الله

أصيب مساء اليوم الاثنين، طفل برصاص مستوطن "إسرائيلي" من قرية الجانية غرب رام الله وسط الضفة المحتلة، ووصفت جروحه بالطفيفة.

وأفاد شهود عيان، بأن مستوطنًا من مستوطنة "دوليف" قرب رام الله، أطلق الرصاص صوب الطفل نديم سامر مظلوم (15 عاما) وأصابه بجروحه في يده وجرى نقله إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، لتلقي العلاج.

وذكر عيان، أن سلوك المستوطن الذي قام بإطلاق النار كان يسير نحو الإضرار بالطفل وصولا إلى قتله.

وكشف الشهود بان ذات المستوطن يقوم بشكل يومي باستفزاز المواطنين من خلال إطلاق طائرة تصوير خاصة به ويتتبع تفاصيل حياة المواطنين ويقوم بالتقاط الصور لهم.

وتتعرض قرية الجانية بين الفينة والأخرى لاقتحامات واعتداءات المستوطنين التي تطال ممتلكات المواطنين وحقولهم وأراضيهم الزراعية تحت حماية جنود الاحتلال.

وقرية الجانية، تقع إلى الغرب من رام الله، ويُحيط بها 4 مستوطنات أكبرها "دوليف" و"تلمون"، ويُواصل الاحتلال إغلاق مدخلها الشرقي ويمنع الفلسطينيين من استخدامه منذ قرابة الـ 17 عامًا.