قادة الاحتلال ينهون صياغة موقف جديد للتعامل مع قطاع غزة

قالت وسائل اعلام "اسرائيلية"، اليوم الاثنين، أن وزير الحرب بني غانتس عقد اجتماعًا أمنيًّا مع قادة الاجهزة الامنية مع أجل صياغة سياسية جديدة لتعامل مع قطاع غزة خاصة بعد عملية "حارس الاسوار" على قطاع غزة التي استمرت أحد عشر يوما.

وبينت صحيفة هآرتس العبرية أن اجتماعًا أمنيًّا برئاسة وزير الحرب غانتس ضم قادة الاحتلال (رئيس الأركان، رئيس الشاباك، قائد القوات المسلحة، رئيس شعبة الاستخبارات، والمدير العام لوزارة الحرب) انتهي بصياغة موقف جديد لتعامل مع قطاع غزة وسيتم عرضه على رئيس حكومة الاحتلال "نتنياهو" والمستوي السياسي خلال اليوم.

وشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي عدواناً همجياً على قطاع غزة استمر 11 يوما اسفر عن تدمير 1000 وحدة سكنية بشكل كلي وتضررت 6 آلاف وحدة أخرى و ٢٤٨ شهيدا منذ بداية العدوان.