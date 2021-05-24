يبحث المشاهدون على تردد قناة MBC 1 الجديد 2021 على نايل سات لمتابعة افلام ومسلسلات عام 2021 خاصةً في ظل الحجر الصحي الالزامي الذي جاء متزامناً في بعض الدول مع شهر رمضان المبارك.

وإليكم تردد قناة MBC 1 الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات في الشرق الأوسط وتردد قناة ام بي سي وان في منطقة شمال القارة الإفريقية، حيث معا إقتراب موعد عيد الأضحي المبارك 2021-1442 يكثر البحث عن ترددات مجموعة قنوات إم بي سي “MBC GROUP المفتوحة”، خصوصا أنها تقوم في تلك الفترة بعرض أحداث الافلام والمسريحات والبرامج الترفيهية الخاصة بالعيد، وهو نفس الأمر مع تردد قناة MBC 1.

تردد قناة MBC 1 الجديد 2021

قناة إم بي سي 1 هي قناة تلفزيونية مفتوحة تابعة لمجموعة ترددات قنوات MBC “مركز تلفزيون الشرق الأوسط”، وقناة MBC 1 مركزها الرسمي في المملكة العربية السعودية، بدأت البث بتاريخ 18 سبتمبر 1991، وهي قناة مفتوحة بدون إشتراك شهري، تقوم ببث برامجها على مدار أربعة وعشرون ساعة مجانا.

تردد قناة MBC 1 على نايل سات الشرق الأوسط

في هذه الفقرة ستجدون كل تفاصيل ومعلومات إدخل تردد قناة إم بي سي 1 على نايل سات في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة شمال إفريقيا إلى أجهزة الإستقبال الخاصة بكم ومتابعة مسلسلات وبرامج رمضان عبر قنوات MBC 1.

القمر الصناعي: نايل سات في ” منطقة الشرق الأوسط”

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

الإستقطاب: عمودي، رأسي.

رقم تصحيح الخطـا: 5/6.

تردد قناة MBC 1 في “شمال إفريقيا” على نايل سات

في هذه الفقرة اليكم أحدث معلومات تردد قناة MBC 1 في افريقيا، وذلك في دولة المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا.

تردد قناة MBC 1 الجديد

• القمر الصناعي: نايل سات

• التردد: 11560، او التردد 11559 او التردد 12284.

• معدل الترميز: 27500.