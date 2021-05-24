عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الاثنين 24/5/2021، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال أغلقت باب المغاربة بعد اقتحام 121 مستوطناً خلال الفترة الصباحية هذا اليوم.

ونفذت عملية الاقتحام لباحات الأقصى برفقة ضباط من مخابرات الاحتلال.

وقام المستوطنون بجولات استفزازية، وأدى بعضهم طقوسا تلمودية قبالة مصلى باب الرحمة ومسجد قبة الصخرة، قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

وتواصل قوات الاحتلال تعزيزاتها العسكرية المشددة في المسجد الأقصى والبلدة القديمة لتأمين اقتحامات المستوطنين للمسجد.

وفرضت قوات الاحتلال إجراءات أمنية مشددة على المقدسيين وأهالي الداخل، ورقابة مشددة عليهم وتوقيفهم والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية واستجوابهم، فيما انتشرت قوات الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى، وفي طرقاته خاصة على طول مسار الاقتحامات.

وتأتي الاقتحامات اليوم لليوم الثاني بعد قرابة 3 أسابيع من وقف الاقتحامات عقب مواجهات 28 رمضان وما تلاها من رد للمقاومة، والانتفاضة الشعبية التي شهدتها فلسطين التاريخية.