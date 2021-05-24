أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 24/5/2021

شهدت أسعار الذهب في السوق السعودية، اليوم الإثنين 24/5/2021 ، استقراراً حيث بلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية اليوم 226.66 ريال "60.44" دولار.

كما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في السعودية)، عند 198.33 ريال (52.89 دولار).

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 : 170 ريالا (45.33 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 132.22 ريال (35.26 دولار).

الأوقية والجنيه الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في السعودية 7053.75 ريال (1881 دولارا).

أما سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) فبلغ 1586.64 ريال (423.10 دولار).

وسجل السعر الفوري للذهب الجمعة "آخر جلسة رسمية"، نحو 1876.70 دولار للأوقية (الأونصة)، مع مكاسب 1.9% للأسبوع. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% لتسجل 1877.90 دولار للأوقية.