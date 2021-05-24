الطقس: ارتفاع الحرارة اليوم الاثنين 24/5/2021

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية أن يكون الطقس اليوم الاثنين 24/5/2021 ، غائماً جزئياً إلى صاف معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبياً في الأغوار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام .

غداً الثلاثاء 25/5/2021، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق حارا نسبياً في الأغوار ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء 26/5/2021، يكون الجو حارا في معظم المناطق حار جدا في الأغوار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والخميس 27/5/2021، يكون الجو حارا في معظم المناطق حار جدا في ألأغوار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيف إلى معتدلة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.