أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الاثنين 24/5/2021

شهدت أسعار صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم الاثنين 24/5/2021 ، استقراراً بعد انخفاض كبير طرأ عل سعر صرف الشيقل خلال العدوان على قطاع غزة .
وجاءت اسعار صرف العملات في فلسطين على النحو التالي :
سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل:3.25
سعر صرف الدينار الاردني مقابل الشيقل :4.59
سعر صرف اليورو الاوروبي مقابل الشيقل:3.96
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيقل:0.20
شهدت أسعار صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم الاثنين 24/5/2021 ، استقراراً بعد انخفاض كبير طرأ عل سعر صرف الشيقل خلال العدوان على قطاع غزة .
وجاءت اسعار صرف العملات في فلسطين على النحو التالي :
سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل:3.25
سعر صرف الدينار الاردني مقابل الشيقل :4.59
سعر صرف اليورو الاوروبي مقابل الشيقل:3.96
سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيقل:0.20