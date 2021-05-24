أسعار صرف العملات في فلسطين اليوم الاثنين 24/5/2021

شهدت أسعار صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم الاثنين 24/5/2021 ، استقراراً بعد انخفاض كبير طرأ عل سعر صرف الشيقل خلال العدوان على قطاع غزة .

وجاءت اسعار صرف العملات في فلسطين على النحو التالي :

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل:3.25

سعر صرف الدينار الاردني مقابل الشيقل :4.59

سعر صرف اليورو الاوروبي مقابل الشيقل:3.96

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيقل:0.20

شهدت أسعار صرف الدولار الامريكي في فلسطين اليوم الاثنين 24/5/2021 ، استقراراً بعد انخفاض كبير طرأ عل سعر صرف الشيقل خلال العدوان على قطاع غزة .

وجاءت اسعار صرف العملات في فلسطين على النحو التالي :

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل:3.25

سعر صرف الدينار الاردني مقابل الشيقل :4.59

سعر صرف اليورو الاوروبي مقابل الشيقل:3.96

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيقل:0.20