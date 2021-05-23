تيك توك: 55% من سكان العالم شاهدوا فيديوهات وسم #Free_Palestine

قالت مديرة السياسات والعلاقات الحكومية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في شركة تيك توك TikTok، فرح طوقان، إن 55% من سكان العالم شاهدوا فيديوهات تحت هاشتاغ Free_Palestine.

جاء ذلك خلال اجتماع عبر "زووم" مع رئيسة السياسات والعلاقات الحكومية الدولية في "تيك توك" هيلينا لاريش، ومديرة السياسات والعلاقات الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا في الشركة فرح طوقان.

وأكدت طوقان احترام "تيك توك" للمحتوى الفلسطيني وعدم التشويش عليه دون تحيز أو توجيه.

وأشارت إلى أن المساحة الواسعة التي وصل إليها المحتوى الفلسطيني دليل على احترامه.

وأكدت أن أكثر من 55% من سكان العالم شاهدوا فيديوهات تحت وسم Free Palestine، بالإضافة لعرضها أمثلة أخرى عن المشاهدات الكبيرة للوسوم حول فلسطين.

يشار إلى أن هاشتاغ "Free Palestine" انتشر كالنار في الهشيم خلال فترة العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.