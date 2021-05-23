بالصور نائبة أمريكية تُثير الجدل بعد نشر صورة من المسجد الأقصى

نشرت النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني عن الحزب الديمقراطي، رشيدة طليب، صورة لها من أمام المسجد الأقصى في القدس المحتلة، مع جدتها التي ترتدي الثوب التقليدي الفلسطيني.

وكان عمر طلب آنذاك 18 عاما فقط، وكتبت عن تجربتها هناك قبل أن تصل إلى أروقة الكونغرس الأمريكي.

وأشارت طليب إلى أن الصورة تجمعها بجدتها، وأنها تتذكر كيف أدى الجميع هناك الصلاة كتفا إلى كتف، قائلة إنها كانت من أجمل اللحظات التي عاشتها في حياتها.

وتابعت: "لقد شاهدت كيف تعرض الناس هناك للهجوم في رمضان".

وقالت: "لم أكن أتخيل أنني بعد 26 عاما سوف أصل إلى الكونغرس، لكي أدافع عن الفلسطينيين حتى يعيشوا بسلام، بعيدا عن الاضطهاد، والعنف".

وختمت: "لقد أرادوا دفننا ولم يعلموا أننا بذور".