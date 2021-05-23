زيارة العمادي قد تُأجل..توجه "إسرائيلي" لتغيير طريقة تحويل المنحة القطرية لغزة

كشفت ما تسمى هيثة البث "الإسرائيلية" "كان"، اليوم الأحد 23/5/2021، عن توجهات لدى حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" بتغيير مسار المنحة القطرية التي تقدمها قطر شهرياً لقطاع غزة.

وقال قناة كان: يبدو أن زيارة السفير القطري المقررة الأربعاء المقبل لغزة ستؤجل - يأتي ذلك بسبب توجهات "إسرائيلية" لتغيير طريقة تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة بعد معركة سيف القدس.

وأفادت القناة، أن نقاشات دارت حول الموضوع في الأيام الأخيرة على المستوى السياسي، من أجل دراسة الآليات المناسبة.

ولفتت إلى أن غداً سيكون هناك نقاش حول الموضوع مع وزير الحرب بني غانتس، ومن المتوقع أيضا مناقشة مماثلة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وشنت "إسرائيل" عدواناً كبيراً على قطاع غزة استمر لمدة 11 يوماً، أدى لاستشهاد أكثر من 240 شهيداً، ودماراً هائلاً في البنية التحتية.

وتقدم قطر لقطاع غزة بشكل شهري المنحة القطرية، بواقع 100 دولار لمايقارب من 100 ألف أسرة، تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة.