الصحة: 7 وفيات و221 اصابة جديدة بـكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 7 وفيات، و221 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و640 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت في الضفة الغربية "الخليل 1، قلقيلية 1"، وقطاع غزة 5.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 7، جنين 29، نابلس 24، طولكرم 8، طوباس 4، سلفيت 2، الخليل 12، رام الله والبيرة 8، قطاع غزة 127".

وأشارت الكيلة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 10، نابلس 48، طولكرم 26، طوباس 4، سلفيت 4، الخليل 10، ضواحي القدس 2، بيت لحم 3، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 532".

ولفتت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرةً إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 91 مريضاً.

ونوهت إلى ان عدد المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 283,101 بينهم 197,327 تلقوا الجرعتين من اللقاح.