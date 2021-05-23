صحيفة أمريكية: اسرائيليون كبار نادمون على تدمير برج الجلاء في غزة

أكدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية اليوم الأحد أن كبار المسؤولين في "إسرائيل" وجيش الاحتلال عبروا عن ندمهم لمهاجمة برج الجلاء.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن المسؤولين "الإسرائيليين" اعترفوا بأن الضرر جراء تدمير برج الجلاء فاق الفائدة.

وقالت الصحيفة: إن كبار ضباط جيش الاحتلال الذين يعرفون أن البرج كان مقر لمكاتب شبكات التلفزيون ووكالة أسوشيتد برس، اوصوا بعدم مهاجمة المبنى".

يُشار إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي دمرت برج الجلاء بشكل كامل خلال معركة "سيف القدس" ويضم البرج شبكات عالمية مثل الاسوشيتد برس وقناة الجزيرة القطرية وغيرها من الشبكات ووسائل الاعلام العربية والمحلية.