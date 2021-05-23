الاحتلال يحكم إجراءاته العسكرية على بلدة دير نظام برام الله

قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، بتشديد إجراءاتها العسكرية على قرية دير نظام شمال غرب رام الله، وأغلقت كافة مداخلها.

بدورها أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل القرية الثلاثة بالسواتر التربية والمكعبات الاسمنتية والبوابات الحديدية، كما منعت مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج منها.

وأوضحت المصادر أن المواطنين تمكنوا من إعادة فتح أحد المداخل المغلقة بالسواتر التربية أول أمس، قبل أن تعيد قوات الاحتلال إغلاقه من جديد.

يشار أن الاحتلال يغلق مداخل القرية منذ يوم الأربعاء الماضي، فيما تندلع مواجهات يومية على مداخل القرية، فيما اعتدى المستوطنين خلال الأيام الماضية على مركبات الأهالي المارة من مدخلها المحاذي لمستوطنة "حلميش".

جدير ذكره أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق مداخل قرى شمال وغرب رام الله خلال فترات متقطعة يوميا في الآونة الأخيرة ولعدة ساعات.